Детский сад с трансформирующейся перегородкой построят в ТиНАО

19 декабря, 14:50
Фото: stroi.mos.ru
Детский сад с трансформирующейся перегородкой построят в поселении Сосенское в ТиНАО, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, ведомство выдало разрешение на строительство детского сада на 305 мест.
Трехэтажное здание войдет в состав жилого комплекса "Бунинские луга" рядом с деревней Столбово.
Уточняется, что все 13 групп детсада будут изолированы друг от друга, причем у каждой из них будут свои раздевалки, игровые комнаты, буфетные и спальни.
Благодаря трансформируемой перегородке, разделяющей спальни и игровые, можно создать единое пространство для игр. В здании детского сада также создадут специальные помещения для кружков, занятий физкультурой и музыкой.
В Стройкомплексе отметили, что освещение в здании будет, в основном, естественным за счет алюминиевых оконных блоков и витражей со стеклопакетом.
Для маломобильных групп граждан детский сад оснастят лифтом, а доставку пищи в группы будут осуществлять при помощи специального подъемника.
На прилегающей к детскому саду территории планируют оборудовать детские игровые площадки с теневыми навесами, а также физкультурно-спортивную и хозяйственно-бытовую площадки.
В ведомстве сообщили, что разрешение на строительство будет действовать до середины октября 2018 года, а финансировать работы будут за счет инвестора.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: