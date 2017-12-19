Детский сад с трансформирующейся перегородкой построят в ТиНАО

Детский сад с трансформирующейся перегородкой построят в поселении Сосенское в ТиНАО, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, ведомство выдало разрешение на строительство детского сада на 305 мест.

Трехэтажное здание войдет в состав жилого комплекса "Бунинские луга" рядом с деревней Столбово.

Уточняется, что все 13 групп детсада будут изолированы друг от друга, причем у каждой из них будут свои раздевалки, игровые комнаты, буфетные и спальни.

Благодаря трансформируемой перегородке, разделяющей спальни и игровые, можно создать единое пространство для игр. В здании детского сада также создадут специальные помещения для кружков, занятий физкультурой и музыкой.

В Стройкомплексе отметили, что освещение в здании будет, в основном, естественным за счет алюминиевых оконных блоков и витражей со стеклопакетом.

Для маломобильных групп граждан детский сад оснастят лифтом, а доставку пищи в группы будут осуществлять при помощи специального подъемника.

На прилегающей к детскому саду территории планируют оборудовать детские игровые площадки с теневыми навесами, а также физкультурно-спортивную и хозяйственно-бытовую площадки.

В ведомстве сообщили, что разрешение на строительство будет действовать до середины октября 2018 года, а финансировать работы будут за счет инвестора.