На месте обрушившегося в Пушкаревом переулке здания проведут работы по благоустройству

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Территорию на месте обрушившегося здания в Пушкаревом переулке в центре столицы благоустроят. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Здание будет демонтировано за 3–4 дня. На этом месте будет сделано благоустройство", – цитирует Бирюкова ТАСС.
По словам заммэра, сейчас коммунальщики разбирают здание "механизированным способом". Уже разрушено около 30% здания.
"В настоящее время правоохранительные работы разбираются с хозяином здания – кто, как, на каком основании нарушил все существующие нормы и правила строительного производства", – заключил Бирюков.
Находящееся на реконструкции шестиэтажное здание в Пушкаревом переулке, частично обрушилось в воскресенье, 15 апреля. У дома обвалилась наружная стена. При обрушении здания никто не пострадал.