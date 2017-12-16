Первый подземный вокзал построят на юго-востоке столицы

Подземный вокзал в составе транспортно-пересадочного узла "Рязанская" построят к концу 2018 года.

"На этом ТПУ мы увязываем МЦК, линию метро Кожуховскую с переходом в третий пересадочный контур и Казанское направление железной дороги. По подземному терминалу ставим задачу построить до конца следующего года", – рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

По его словам, около ТПУ предполагается построить дорожную связку и организовать подъезд с Третьего транспортного кольца. Ожидается, что пропускная способность ТПУ через несколько лет составит примерно 90 тысяч человек в час.

На "Рязанской" можно будет купить билеты на метро, МЦК и поезда железной дороги. Кассы будут сделаны в едином стиле. Помимо подземных пересадок на ТПУ появится торговый центр по аналогу с ТЦ "Охотный ряд".