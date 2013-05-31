Мужчина сам себя ранил ножом, убегая от вооруженного ружьем противника

На севере Москвы мужчина упал на собственный нож, скрываясь от вооруженного ружьем оппонента.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД, в 6:43 31 мая в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Куусинена, у дома №4.

Прибывшие на место оперативники установили, что пьяный мужчина, вооруженный ножом, распевал песни во дворе дома, что не понравилось одному из жильцов.

В ходе словесной перепалки житель дома вышел на улицу, вооружившись ружьем "Сайга". После выстрела в воздух его оппонент испугался, попытался убежать и упал на собственный нож, причинив себе легкие ранения.

Оба участника инцидента доставлены в отделение, их действиям будет дана правовая оценка.