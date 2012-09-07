В Москве стали намного реже разводиться

В Москве уменьшается количество разводов. За восемь месяцев текущего года, по данным пресс-службы столичного управления ЗАГС, зарегистрировано 27,124 тысячи актов о расторжении брака, что на 1,793 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе 201 пара решила разорвать свои отношения в новой Москве.

Уменьшилось и количество браков, но это связано с тем, что в високосном году их количество традиционно меньше, чем в обычных. В 2012 году в столице зафиксировано 60088 браков (на 771 меньше, чем за 8 месяцев 2011 года). В том числе 224 брака зарегистрировано отделами ЗАГС, расположенными в новой Москве.

Зато в Москве наблюдается положительная динамика роста числа новорожденных. В 2012 году в столице зарегистрировано 88708 актов о рождении, что больше на 6857, чем за тот же период прошлого года. 772 человека родились в новой Москве.

Также отмечен и небольшой рост смертности. В текущем году в столице зарегистрирован 76321 акт о смерти (на 2041 больше, чем за 8 месяцев 2011 года). В том числе 206 смертей зарегистрировано в новой Москве.