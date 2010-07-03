Посольство США в России сообщило о готовности визы теннисистки Кузнецовой

Официальный представитель посольства США в Москве Андреа Калан сообщила у себя в Twitter, что американская виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова.
Калан написала, что сотрудники посольства видели пост Кузнецовой в соцсетях о том, что из-за проблем с визой она не сможет принять участие в турнире WTA в Вашингтоне. Представитель дипмиссии добавила, что с россиянкой пытались связаться напрямую, но не получили ответа.
"Светлана, если вы читаете это, позвоните нам – ваша виза ждет вас", – подытожила Калан.
Ранее Кузнецова написала у себя в Instagram, что снимается с вашингтонского турнира, который выиграла год назад. Спортсменка принесла извинения своим поклонникам и выразила надежду на то, что однажды она вновь сможет сыграть на американском корте.
Российское посольство направило ноту протеста в Госдеп. Москва попросила Вашингтон прекратить дискриминационную политику в отношении российских спортсменов.
Если Кузнецова все же пропустит турнир, она опустится в рейтинге на место в конце второй сотни. Теннисистка перестанет попадать на турниры "Большого шлема" и будет вынуждена играть на небольших соревнованиях.
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