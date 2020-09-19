Парад сапбордистов проходит в Москве. Прямой эфир

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На Водоотводном канале впервые проходит спортивное мероприятие "Московская акватория". Зрителей ждут показательные заезды на аквабайках, гидроциклах, флайбордах, а также любительские и профессиональные соревнования.

Самая яркая часть программы – костюмированный парад сапбордистов. Спортсмены пройдут 4,5 километра по Водоотводному каналу.

В мероприятии примут участие свыше 500 сапбордистов, а также около 20 клубов столицы и других регионов России. Самые креативные участники парада получат призы в номинации "Лучший костюм".

Сапбординг – это молодой вид спорта, одна из разновидностей серфинга. Сапборд комплектуется специальным веслом, с помощью которого осуществляется управление доской.