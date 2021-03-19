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Спорт

12:59

Хацкевич покидает пост главного тренера Волгоградского футбольного клуба "Ротор"

спорт

Фото: ТАСС/Efrem Lukatsky/AP

Александр Хацкевич покинет пост главного тренера Волгоградского футбольного клуба "Ротор". Такое решение приняло руководство клуба, сообщается на его официальном сайте.

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский объяснил такое решение необходимостью набрать очки в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон.

Он добавил, что у команды есть две недели подготовки к матчу с "Локомотивом", и они пройдут под руководством нового наставника. По его мнению, это поможет встряхнуть команду

"Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", – заявил он.

Сам Хацкевич сообщил РИА Новости, что впервые слышит о своем увольнении из футбольного клуба. По его словам, перед паузой на матчи сборных разговоров о его уходе не было.

"Ротор" после 23 туров занимает 13-е место в турнирной таблице. В среду клуб проиграл "Ростову" со счетом 0:4, следующий матч против команды "Локомотива" волгоградцы проведут 3 апреля.

Ранее стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Борьбу за кубок продолжат команды "Челси", "Бавария", "Реал Мадрид", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Порту", ПСЖ и "Боруссия" (Дортмунд).

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