Сборная России показала достойную игру на ЧМ-2018 – Голодец

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Сборная России по футболу добилась лучшего результата в своей истории и показала достойную игру на чемпионате мира, сказала журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец, передает ТАСС.

"Это была достойная игра, мы гордимся нашей командой. Был показан интересный футбол, это лучший результат сборной России", – заявила Голодец.

Российская команда уступила хорватам в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира. В основное и в дополнительное время игра завершилась со счетом 2:2.



Соперником Хорватии станет сборная Англии, которая победила шведов со светом 2:0 в матче в Самаре.

Ранее определилась и другая пара полуфиналистов. 10 июля сыграют Бельгия и Франция.

Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в столице пройдет 12 игр. Оставшиеся встречи в Москве запланированы в "Лужниках".