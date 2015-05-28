Более 45 нацобъединений примут участие в III Московской спартакиаде

Лучшие спортсмены национальных общественных объединений и землячеств в третий раз будут участвовать в московской спартакиаде. Соревнования пройдут на стадионе "Янтарь". В них смогут участвовать все желающие, кроме профессиональных спортсменов, выступавших за команды в региональных, всероссийских соревнованиях и имеющих разряд кандидата в мастера спорта.

По словам руководителя комиссии по спорту Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Батора Дугарова, об участии в спартакиаде заявили более 45 национальных объединений и землячеств.

"Мероприятие не просто прекрасная возможность для спортсменов-любителей реализовать свою мечту, получив настоящую спортивную награду. Это праздник, напоминающий нам о самой главной силе нашей многонациональной страны – единстве, мире и взаимопонимании проживающих в ней народов", – отметил он.

Организаторы ставят перед собой ряд целей: объединение спортивных традиций регионов России и других стран СНГ, представленных в Москве региональных землячеств и национально-культурных сообществ, пропаганду здорового образа жизни, воспитание чувства патриотизма и национальной общности.

В программе соревнований мини-футбол, волейбол, шахматы, нарды, легкая атлетика, настольный теннис, армрестлинг, масс-рестлинг, русская борьба, борьба на поясах, борьба народов Сибири, борьба народов Кавказа.

Кроме того, гостей ждет насыщенная развлекательная программа: конкурсы, выступления национальных творческих коллективов, фестиваль национальных кухонь, детская площадка.

О результатах отборочных туров можно узнать на сайте спортнаций.рф.