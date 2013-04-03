Какие вопросы нужно задать работодателю на собеседовании

Процесс собеседования при приеме на работу не всегда бывает успешным. Эксперты выделяют пять основных вопросов, которые помогут соискателям получить желаемую работу.

В первую очередь задайте вопрос о характере и содержании будущей работы, говоря научным языком, "уточните свой функционал". Это подчеркнет вашу заинтересованность в вакансии и покажет потенциальному работодателю, что перед ним ответственный и профессиональный человек.

Уточните задачи и предполагаемый объем работ, в том числе и в перспективе. В глазах работодателя четкое понимание своих задач в компании и умение планировать свою деятельность – это не только критерий эффективности, но и показатель желания карьерного роста.

Узнайте про отношения в коллективе, планируется ли вводный инструктаж, предусмотрен ли наставник, к которому вы сможете обратиться. Выясните, каковы критерии, по которым будет оцениваться успешность прохождения испытательного срока.

Кроме того, попытайтесь узнать, как и почему появилась вакансия в компании. Это даст вам определенную пищу для размышлений и позволит сделать предварительные выводы о компании и атмосфере в коллективе.

А вот о размере зарплаты, обеде и соцпакете можно спросить лишь перед окончанием собеседования. С этими вопросами торопиться не стоит, советуют специалисты портала Superjob. Их можно задать после обсуждения должностных обязанностей, задач и планов работы.