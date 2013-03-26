В Москве пройдет акция "Поможем подготовиться к школьному балу!"

С 27 марта по 1 апреля в Москве пройдет Общегородская благотворительная акция "Поможем подготовиться к школьному балу!".

Цель акции – помочь выпускникам московских школ из многодетных и малообеспеченных семей, детских домов подготовиться к выпускному вечеру.

"За прошедшие годы 5 тысяч выпускников из многодетных и малообеспеченных семей, сирот и детей, находящихся на попечении, получили в подарок нарядные платья и костюмы, обувь и аксессуары, что позволило им выйти навстречу своей взрослой жизни красивыми и уверенными", - сообщается в пресс-релизе.

Сбор вещей в марте пройдет на стенде акции в Гостином дворе (ул. Ильинка, д. 4), а с 15 по 17 мая в Универсальном выставочном зале (ул. Новый Арбат, д. 36/9).

Напомним, акция проводится с 2009 года при поддержке правительства Москвы.