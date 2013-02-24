Форма поиска по сайту

24 февраля 2013, 10:30

Происшествия

В Москве найден повешенным солдат-срочник из Дагестана

Солдат-срочник из Дагестана найден повешенным в кузове военного грузовика на юге Москвы.

Инцидент произошел накануне на территории части Внутренних войск на Дорожной улице, дом 56 в столичном районе Южное Чертаново, передает "Интерфакс".

Погибший был обнаружен в кузове армейского "КамАЗа" повешенным на ремне от брюк.

Сообщается, что солдат проходил службу в Москве, куда был призван из Махачкалы. Предсмертной записки на месте происшествия не обнаружено.

Ведется расследование.

