Двухлетняя девочка утонула в подмосковном пруду

На одном из дачных участков в Подмосковье двухлетняя девочка утонула в искусственном пруду.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главк МВД по Московской области, ЧП произошло в микрорайоне Барыбино города Домодедово. В то время как мать девочки отвлеклась на беседу, двухлетний ребенок упал в вырытый на участке пруд, наполненный водой.

Следователи проводят проверку, по итогам которой будут выяснены все обстоятельства случившегося.