Васильева причастна к хищениям земель в Ленобласти на 1 млрд рублей

Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны и обвиняемая по громкому делу "Оборонсервиса" Евгения Васильева причастна к незаконной передаче в аренду земли в Ленинградской области, информирует пресс-служба Главной военной прокуратуры Российской Федерации.

Прокуратура установила, что в 2010 году специализированной организацией по заказу Минобороны России были завершены землеустроительные работы по Левашовскому военному полигону.

"Площадь этого земельного участка составляла свыше 3,7 тысяч гектаров. Однако, в апреле 2010 года эти документы по решению назначенной на должность руководителя Департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой были отозваны, после чего в сентябре 2010 года составлен и ею утвержден новый межевой план земельного участка полигона, размеры которого намеренно уменьшены на 613 гектаров", - говорится в сообщении.

Подчиненная Васильевой и ее близкая подруга, глава Северо-Западного территориального управления имущественных отношений Лариса Егорина по фиктивным документам зарегистрировала этот участок на условиях Васильевой.

В результате государству причинен ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, бывшую чиновницу Минобороны подозревают в причастности к хищениям имущества дочерних предприятий холдинга "Оборонсервис" на общую сумму более 360 миллионов рублей.

Сегодня также стало известно, что российских солдат кормили офшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах. К такому выводу пришла Счетная палата. В ходе проверки выяснилось, что бюджетные деньги, которые получал "Военторг" на обслуживание военных, переводились в офшор.