Срок следствия по делу "Оборонсервиса" продлен до 2 лет

Срок следствия по делу о хищениях в подконтрольном Минобороны холдинге "Оборонсервис" продлили до 24 месяцев.

Об этом сообщил адвокат Хасан Бороков, представляющий интересы фигурантки дела Евгении Васильевой, передает "Интерфакс".

Защитник уточнил, что ему неизвестно о планах следователей закончить следствие и предъявить фигурантам обвинение в окончательной редакции.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил 5 уголовных дел по фактам мошенничества при реализации недвижимости, акций и земельных участков, принадлежащих ОАО "Оборонсервис".

По версии следствия, общий ущерб от мошенничества превысил 3 миллиарда рублей, а скандал вокруг этого дела стал причиной отставки с поста министра обороны Анатолия Сердюкова.