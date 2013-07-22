Форма поиска по сайту

22 июля 2013

На Малой Почтовой улице появится детский досуговый центр

Здание склада в центре Москвы переоборудуют под детский досуговый центр. Данное решение было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии города Москвы 18 июля, сообщает комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области делового строительства.

В данный момент по адресу ул. Малая Почтовая, владение 2/2 находится здание объекта капитального строительства – склад площадью 103 квадратных метра. Компания-заказчик проведет реконструкцию территории в соответствии с проектной документацией, утвержденной уполномоченным органом.

склады стройкомплекс Москвы социальные объекты

