Центр дианетики и саентологии оштрафовали за неготовность к ЧС

Таганская межрайонная прокуратура проверила центр по распространению технологии дианетики и саентологии "Миссия Битца" на готовность к ЧС и выписала штраф на 100 тысяч рублей за несоблюдение законодательства по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Как сообщает столицная прокуратура, в центре не разработан план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не обеспечено наличие индивидуальных средств защиты и медицинских средств индивидуальной защиты, а руководитель организации не прошел обучение в специализированном учреждении.

В отношении центра возбудили дело об административном правонарушении за "невыполнение требований норм и правил по предупреждению чрезвычайных ситуаций" и наложили на организацию штраф в размере 100 тысяч рублей, который к настоящему моменту уже выплачен.