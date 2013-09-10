Форма поиска по сайту

10 сентября 2013, 15:00

Происшествия

Сведения о бомбах в четырех столичных школах не подтвердились

Сообщения о бомбах в четырех столичных школах не подтвердились, сообщает пресс-служба московской полиции.

Ранее сообщалось, что телефонные террористы сообщили о бомбах в школе №216 на Чонгарском бульваре, в школе №517 на Нахимовском проспекте, а также №737 на ул. Новозаводская и №1205 на улbwt архитектора Власова.

Ученики и преподаватели вернулись в школы после эвакуации, работа образовательных учреждений продолжилась в штатном режиме, сказали в пресс-службе.

школы. телефонные террористы чп

