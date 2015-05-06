Интерактивный урок Победы провели для учеников одной из школ

Для учеников школы №627 провели интерактивный городской урок Победы

Для учеников школы №627 провели интерактивный городской урок Победы, сообщает телеканал "Москва 24".

Урок посвящен шествию "Бессмертный полк", которое пройдет 9 мая от Белорусского вокзала до Красной площади. В рамках акции родственники участников Великой Отечественной войны пронесут их фотографии через центр города. В настоящий момент зарегистрировались 165 тысяч человек.

Перед школьниками выступили ветераны войны и артисты. Дети могли задать любые вопросы, связанные с фронтовой жизнью. К обсуждению подключились и онлайн-участники интерактивного урока.