После двухчасового сбоя заработал крупнейший сервис блогов Livejournal

После двухчасового сбоя крупнейших сервис блогов в Рунете - Livejournal - снова доступен для пользователей. Предположительно, причиной "остановки" "Живого журнала" стал технический сбой.

Страницы "ЖЖ" перестали открываться в 12.15. Работа сервиса была восстановлена примерно в 14.20.

"Живой журнал" начал свою работу 18 марта 1999 года. Фактически, он представляет собой систему блогов, где каждый зарегистрированный пользователь может вести дневник.

Автором "ЖЖ" является американский программист Брэд Фицпатрик. В мире насчитывается около 30 миллионов пользователей Livejournal, на русскоязычный сегмент "Живого журнала" приходится одна шестая часть от общего количества - около 5 миллионов человек.