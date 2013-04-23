Подозрительный предмет обнаружили на территории предприятия в Москве

Подозрительный предмет обнаружили на территории предприятия в ВАО

Подозрительный предмет, похожий на снаряд, обнаружили на территории предприятия в Москве. Его нашли утром 23 апреля по адресу улица Тагильская, дом 4.

Как пояснили в пресс-службе столичного главка МВД, место находки оцепили полицейские. Для обследования предмета был вызван инженерно-саперный наряд. После того как эксперты установят, является ли находка боевым снарядом, ее отправят на утилизацию.

Напомним, похожий случай произошел в Москве накануне - утром 22 апреля на севере столицы во время проведения земельных работ обнаружили предмет похожий на авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны.