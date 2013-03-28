Вскрытие показало, что у Бориса Березовского было сломано ребро

У Бориса Березовского было сломано ребро

Результаты вскрытия тела Бориса Березовского показали, что у олигарха было сломано ребро. При этом в области грудной клетки не обнаружено ни одного синяка, сообщает британская газета Guardian.

Кроме того, еще одно подтверждение получила версия удушения Березовского. На процедуре дознания по факту гибели олигарха инспектор полицейского округа Темз-Вэлли заявил, что на шее покойного было нечто похожее на шнур или перевязку. Такой же материал был найден в ванной комнате на душевой перекладине.

Точные причины смерти олигарха будут установлены после проведения ряда экспертиз, которые закончатся в начале мая. Тогда Бориса Березовского смогут похоронить.

Напомним, о гибели Березовского стало известно в субботу, 23 марта. Его тело на полу в ванной комнате лондонского дома обнаружил охранник.

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