В Зеленограде ищут пропавшего 26-летнего Алексея Панченко

Алексей Панченко. Фото: http://vk.com/id139679439

Правоохранительные органы разыскивают пропавшего жителя 14-го микрорайона Зеленограда.

Как сообщает инфопортал Зеленограда со ссылкой на пресс-службу УВД округа, 26-летний Алексей Панченко ушел из дома (корпус 1419) 25 сентября 2012 года. Его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

Согласно данным социальной сети "В Контакте", последний раз Алексей Панченко заходил на свою страницу накануне исчезновения.

Внешние приметы Алексея: рост 172-175 сантиметров, нормальное телосложение, лицо овальное, волосы короткие и черные, глаза карие. Был одет в синюю синтетическую куртку с красным рисунком на спине, черную водолазку, светло-коричневые трикотажные брюки и черные ботинки. Особая примета - татуировка на предплечье в виде кельтского узора.

Всех, кому известно что-либо о судьбе пропавшего, полиция просит позвонить по телефонам: 8 (499) 731-00-46, 8 (499) 710-01-20, 8 (499) 731-08-32, 8 (499) 731-10-70, 8 (499) 710-01-22 или 02.