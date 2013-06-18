Два человека пострадали при обрушении фасада дома Волконского

Фасад дома Волконских обрушился в центре Москвы

В результате обрушения части фасада на одном из реконструированных зданий в центре столицы пострадали два человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в понедельник вечером по адресу: Крестовоздвиженский переулок, дом 1. По неизвестной пока причине частично обрушился фасад, что вызвало обрушение строительных лесов, в результате чего травмы получили двое рабочих. Пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как рассказал информагентству координатор общественного движения "Архнадзор" Юрий Егоров, кусок стены и карниз отделились от так называемого дома Волконского. За сохранение здания, которым с 1816 по 1821 год владел князь Николай Волконский - дед Льва Толстого, "Архнадзор" борется уже более трех месяцев.