Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола и стала 16-й. Национальная команда нашей страны опередила Кот д'Ивуар. Обновленный рейтинг ФИФА был опубликован 8 августа на официальном сайте организации.
Соседями нашей команды в рейтинге являются Англия, Швейцария, Эквадор и Кот д'Ивуар.
В первой десятке списка никаких изменений не произошло. На первом месте осталась Испания, второе удерживает Германия, а на третьем расположилась Колумбия.
Отметим, что наивысшая позиция в рейтинге ФИФА, которую когда-либо занимала Россия, - третье место. Это было в апреле 1996 года, когда национальную команду тренировал Олег Романцев.
