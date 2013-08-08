Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола и стала 16-й. Национальная команда нашей страны опередила Кот д'Ивуар. Обновленный рейтинг ФИФА был опубликован 8 августа на официальном сайте организации.

Соседями нашей команды в рейтинге являются Англия, Швейцария, Эквадор и Кот д'Ивуар.

В первой десятке списка никаких изменений не произошло. На первом месте осталась Испания, второе удерживает Германия, а на третьем расположилась Колумбия.

Отметим, что наивысшая позиция в рейтинге ФИФА, которую когда-либо занимала Россия, - третье место. Это было в апреле 1996 года, когда национальную команду тренировал Олег Романцев.