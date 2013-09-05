Форма поиска по сайту

05 сентября 2013, 13:54

Происшествия

Более 200 мигрантов обнаружили в ходе проведения рейда в САО

Столичные полицейские обнаружили более 200 мигрантов в ходе проведения профилактического рейда на севере Москвы. В ходе мероприятия были проверены четыре торговых и строительных объекта.

В результате рейда в отделы полиции было доставлено 215 иностранных граждан. Все они являются уроженцами Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Их проверяют на причастность к преступлениям, совершенным на территории России, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

На семерых приезжих были составлены административные протоколы по статье "Нарушение миграционного законодательства". Еще трое стали фигурантами уголовных дел по статье "Подделка документов".

Кроме того, в отношении ряда глав компаний возбудили уголовные дела по статье "Незаконное пересечение границы России".

рейды нелегальные мигранты

