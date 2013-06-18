Для иностранных граждан проведут ярмарку вакансий

В среду, 19 июня, в Москве пройдет ярмарка вакансий для иностранных граждан, которая призвана противодействовать нелегальному трудоустройству.

Мигрантам предложат вакансии по строительным специальностям, а также гостиничного и ресторанного бизнеса. С соискателями будут заключаться трудовые договоры в соответствии с действующим трудовым и миграционным законодательством.

Кроме того, на ярмарке будет организовано юридическое консультирование иностранных граждан, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Москвы.

Ярмарка пройдет на территории завода ЗИЛ по адресу: Автозаводская ул., д. 23, корп. 15.