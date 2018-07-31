В усадьбе Ростопчиной-Шереметевых-Прове остановили незаконный ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В главном доме усадьбы Ростопчиной-Шереметевых-Прове на Новой Басманной улице остановили незаконный ремонт фасада здания. Владелец решил несогласованно заменить облицовку здания.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, информация о нарушении поступила на горячую линию департамента культурного наследия.

"В главном доме усадьбы XIX века Ростопчиной-Шереметевых-Провесобственник решил заменить облицовку и козырек-навес, чем грубо нарушил вид фасада. Теперь ему предстоит не только ответить перед законом, но и устранить следы нарушений", – сказал глава ведомства Алексей Емельянов.

Усадьба находится под охраной государства и является объектом культурного наследия. Изначально фасады здания были выполнены в стиле ампир. Позже по заказу Прове архитектор Роберт Гедике реконструировал их по новой моде.