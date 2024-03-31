Силовики блокировали террористов в нескольких квартирах Махачкалы и Каспийска

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Вооруженные террористы заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

По данным НАК, органы безопасности оперативно-разыскных мероприятий получили данные о местонахождении вооруженных людей, причастных к терроризму. Проживающих в прилегающих домах людей эвакуировали.

На территории Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийска объявили режим контртеррористической операции (КТО). Он начал действовать с 05:35.

Ранее силовики предотвратили в Ставропольском крае теракт в месте массового скопления людей, который готовился тремя иностранными гражданами. ФСБ завела уголовное дело по статье о террористическом акте. Во время обыска по месту проживания злоумышленников были найдены и изъяты составляющие самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.