Поезд протаранил маршрутку в Ленинградской области

Фото: vk.com/spb_today

Поезд протаранил маршрутное такси на железнодорожном переезде в городе Кудрово Ленинградской области. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Микроавтобус следовал по маршруту №491 (Кудрово – Санкт-Петербург).

Есть ли пострадавшие в результате аварии пока неизвестно. Информация уточняется.