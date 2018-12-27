Пожар в административном здании в Хамовниках потушили

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Возгорание в административном здании в центре Москвы ликвидировали, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в МЧС, в 00 часов 28 минут пожар в двухэтажном административном здании по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 37, был потушен. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в одном из помещений на первом этаже.