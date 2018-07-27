Полиция проверит водителя Chrysler, сбившего двух пешеходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московская полиция начала проверку после ДТП, в котором водитель Chrysler сбил двух пешеходов и врезался в дверь подъезда. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла 26 июля в 9:50 в Северном Измайлове по адресу: улица 3-я Парковая в районе дом 50. В результате пострадали три человека. Сейчас правоохранители устанавливают причины аварии.

Ранее в интернете появилось видео, на котором водитель Chrysler наезжает на двух пешеходов во дворе жилого дома, а после этого врезается в подъезд.