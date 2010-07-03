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02:52

Экс-зампреду правительства Камчатки предъявили обвинение в получении взятки

происшествия

02:52

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета (СК), чиновник получил от директора коммерческой организации взятку в сумме более 1 миллиона рублей.

В виде безвозмездного строительства силами данной фирмы за покровительство была проложена сеть холодного водоснабжения к жилому дому Карпенко в поселке Термальный.

Кроме того, по требованию обвиняемого бизнесмен предоставил отделочные материалы для ремонта комнаты отдыха дежурного войсковой части, где проходил службу сын чиновника.

Карпенко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он занимал должность зампреда с 2008 по 2018 годы и курировал вопросы здравоохранения и спорта. Пост чиновник покинул по собственному желанию в декабре 2018 года.

26 марта СК предъявил обвинение бывшему министру Открытого Правительства РФ Михаилу Абызову. По версии следствия, он совместно с сообщниками путем обмана похитил денежные средства в размере 4 миллиардов рублей.

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