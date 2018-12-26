Полиция проверяет информацию о нападении на семиклассника в столичной школе

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Столичная полиция начала проверку по факту нападения на мальчика в школе на Ленинградском шоссе после заявления секретаря учебной части.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах города, инцидент произошел 25 декабря в школе на Ленинградском шоссе. Сотрудник учебного заведения рассказала, что дежурный ученик 11 класса обратил внимание на учащегося седьмого класса, который бежал вниз по лестнице. Старшеклассник сделал ему замечание. В результате между подростками произошел конфликт. Дежурный повалил младшего школьника на землю и стал душить.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего, в том числе наличие у семиклассника телесных повреждений.