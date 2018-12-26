Безработного москвича обокрали в метро на 120 тысяч долларов

Безработного москвича обокрали в столичном метро на 120 тысяч долларов, сообщает Агентство "Москва". Полиция разыскивает подозреваемого.

Пострадавший мужчина 1969 года рождения обратился в полицию вечером 25 декабря. Он заявил, что во время поездки от станции "Октябрьская" Кольцевой линии до станции "Шаболовская" Калужско-Рижской линии кто-то похитил у него из рюкзака валюту.

Материальный ущерб составил около 8,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.