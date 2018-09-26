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Новости

26 сентября 2018, 11:46

Происшествия

Пять человек погибли при обрушении здания в Индии

Фото: ТАСС/Zuma/Muzamil Mattoo

Не менее пяти человек погибли при обрушении трехэтажного здания в Нью-Дели, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Asian News International.

Инцидент случился в среду на севере города. Погибли четыре ребенка и одна женщина. Семь человек госпитализировали, трое из них находятся в критическом состоянии. Сейчас продолжается спасательная операция.

Ранее в американском штате Айова около 20 вагонов грузового поезда рухнули в реку.

происшествия

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