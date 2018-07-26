Посетитель ресторана в Павловском Посаде впал в кому после драки с полицейским

26 июля, 16:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Посетитель ресторана, госпитализированный после драги с сотрудником полиции, впал в кому. Инцидент произошел в Павловском Посаде. О состоянии пострадавшего сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.
"В ходе расследования уголовного дела стало известно, что конфликт произошел между сотрудником полиции и группой гражданских лиц. Поэтому данный материал был передан в территориальные органы СК", – заявила представитель ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", оно было передано в СК 25 июля.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, в потасовке принимали участие двое сотрудников Госавтоинспекции Подмосковья. В их отношении проводится служебная проверка.
"Поступило сообщение о том, что по улице Интернациональная возле одного из домов между несколькими мужчинами произошла драка. Прибыв по указанному в сообщении адресу, полицейские установили и задержали участников данного конфликта, в результате произошедшего за медицинской помощью обратились трое мужчин", – рассказали в пресс-службе главка.
Оба полицейских находились на месте происшествия в свободное от работы время в гражданской одежде. Если докажут, что они виноваты в происшествии, то их уволят из органов по отрицательным мотивам. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут и непосредственных руководителей.
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