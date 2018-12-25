Автомобиль въехал в толпу у ночного клуба в Ливерпуле

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Кроссовер Ford Kuga, за рулем которого был 19-летний водитель, протаранил толпу людей, стоявших у ночного клуба Diablos в Ливерпуле. Об этом сообщает телеканал "Мир 24".

Инцидент произошел около 02:45. Под удар попала компания, которая возвращалась с рождественской вечеринки. В итоге два человека попали в больницу с травмами. Один из пострадавших сейчас в тяжелом состоянии.

Сразу после случившегося водитель скрылся, однако вскоре полиция задержала нарушителя.