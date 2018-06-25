Неизвестные обстреляли небольшой самолет в аэропорту Индонезии

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Небольшой самолет попал под обстрел в провинции Папуа на острове Новая Гвинея в Индонезии. Неизвестные открыли огонь после приземления воздушного судна в аэропорту.

Как сообщает издание Jakarta Post, на борту находились 15 пассажиров, включая мобильную полицейскую бригаду. Правоохранители прилетели в провинцию, чтобы обеспечить безопасность на предстоящих местных выборах.

Пилот получил несколько ранений, его госпитализировали. Мужчина находится в сознании, рассказал представитель местной полиции. Агентство Xinhua сообщает о троих жертвах и двух раненых членах экипажа.

Нападавших разыскивают. Власти рассматривают возможность отложить проведение выборов в связи с атакой.