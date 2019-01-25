Борт Москва – Якутск отказался от посадки в аэропорту прибытия

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Экипаж пассажирского самолета Москва – Якутск самостоятельно принял решение не приземляться в аэропорту прибытия, передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани Якутска.

Причиной отказа от посадки были названы неблагоприятные метеоусловия.

Сообщается, что пассажирский борт рейса ЯК478Р был перенаправлен на запасной аэродром в Чульман.

На момент прилета самолета из Москвы в Якутске было около 30 градусов мороза и небольшой снег. Другие самолеты в это же время совершили посадку в аэропорту Якутска без каких-либо осложнений.