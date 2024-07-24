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24 июля, 12:19

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Премьер Грузии: попытки убийства Иванишвили, Фицо и Трампа имеют почерк одной силы

Премьер Грузии прокомментировал сообщение о попытке покушения на Иванишвили

Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили

В попытке покушения на почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили прослеживается тот же почерк, что у политических сил, пытавшихся сделать это в Словакии и США, покушаясь на словацкого премьер-министра Роберта Фицо и американского экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"В последнее время произошло два террористических акта: один – в Словакии, второй – в США. Это является единым почерком, который характеризует глобальные политические силы", – цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно о подготовке убийства Иванишвили. По данным грузинских спецслужб, ее организовывали и финансировали бывшие грузинские чиновники, проживающие на Украине.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, в него несколько раз выстрелили. Охрана быстро увела Трампа со сцены с окровавленным ухом.

Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая на улице города Гандлова. По предварительной версии, 71-летний житель города Левице Юрай Цинтула подошел к Фицо и выстрелил в него несколько раз.

Состояние премьера сначала оценивалось как очень тяжелое. Президент государства Петер Пеллегрини указывал, что Фицо был на волосок от смерти. Врачам удалось стабилизировать его состояние, а затем перевести политика на домашнее лечение.

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