СК возбудил два уголовных дела после гибели трехлетней девочки в Амурской области

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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Амурской области возбуждено два уголовных дела по факту гибели трехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
В пятницу, 23 июля, следователям стало известно о пропаже девочки в селе Белый Яр Завитинского района. К поискам привлекли местных жителей. Тело ребенка обнаружили на берегу местной реки.
Уголовные дела возбуждены по статьям "оставление в опасности" и "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".
"По данным следствия, девочка осталась без присмотра взрослых, после чего пропала. <...> Предварительная причина смерти – утопление", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что годовалый ребенок в Московской области попал в больницу с ножевыми ранениями. По предварительным данным, мать оставила его одного ночью в квартире.
В областном Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда здоровью. Специалисты уже опросили очевидцев и назначили экспертизы.
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