В парижском "Диснейленде" неисправный эскалатор вызвал панику

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Звуки, похожие на выстрелы, напугали посетителей парка аттракционов "Диснейленд" в Париже, сообщает издание Le Point.

Хлопки сломавшегося эскалатора вызвали настоящую панику. Люди начали разбегаться. В результате несколько человек получили легкие травмы.

По словам очевидцев, работники парка развлечений также не понимали, что происходит. Позднее к "Диснейленду" были стянуты значительные силы полиции.

В Twitter появилось видео, на котором люди бегут от входа в парк.

Ранее МИД России рекомендовал избегать мест массового скопления людей в городах Франции из-за протестов "желтых жилетов".