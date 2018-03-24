Пожар произошел в квартире на востоке Москвы из-за взрыва самогонного аппарата

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Вспышка спирта стала причиной пожара в квартире жилого дома на Хабаровской улице в Москве. Об этом сообщилив пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Причиной пожара стала вспышка спиртосодержащей продукции", – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

Хлопком, который жильцы дома приняли за взрыв газа, выбило три окна. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее утром крупный пожар произошел на складе на Ярославском шоссе. В экстренных службах города отметили, что существовала угроза распространения пожара по всему зданию. В ликвидации пожара принимали участие 55 человек и 16 единиц техники.

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