Минобороны РФ опубликовало кадры поврежденной техники с места уничтожения украинской ДРГ

Фото: телеграм-канал/Настоящий Гладков

Минобороны РФ показало видео с поврежденной техникой проникших в Белгородскую область украинских диверсантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из видеоряда, в результате огневого поражения были уничтожены несколько бронемашин, а также американские грузовые фургоны Humvee, частично провалившиеся в воронки от разорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в видеоролике запечатлены разбросанные на земле остатки обмундирования части – бронежилетов, одежды и средств связи.



Члены украинской ДРГ совершили атаку на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Местные власти сообщили, что жертвой происшествия стал житель села Козинка. Еще одна женщина 1941 года рождения погибла от сердечной недостаточности при эвакуации населения на безопасное расстояние. 13 человек получили ранения и травмы.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.

На фоне атаки в ООН призвали не допустить эскалации конфликта. Как сообщили в организации, там ознакомились с заявлениями представителей как Москвы, так и Киева.