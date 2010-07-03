Пожар произошел в медицинском центре на Варшавском шоссе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В медицинском центре на юге столицы произошел пожар, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о медцентре, расположенном на Варшавском шоссе, доме 46, строении 29. Пожар возник на первом этаже административного здания. Люди самостоятельно покинули строение.

На данный момент огонь на площади пять квадратных метров потушен. В результате ЧП никто не пострадал.