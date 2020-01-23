Сотрудника МЧС отпустили под подписку о невыезде по делу о гибели людей в Перми

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде сотруднику надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифу Исмакаеву, который проверял мини-отель "Карамель" в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и освободить из-под стражи в зале суда", – сказала судья.

Исмакаев был задержан накануне. Сообщалось, что в феврале 2019 года сотрудники МЧС выявили у отеля нарушения, исключающие дальнейшую работу. Меры по их устранению приняты не были, в связи с этим было возбуждено уголовное дело о халатности.

ЧП случилось в ночь на 20 января. В городском мини-отеле произошел прорыв трубы с кипятком. В результате происшествия погибли 5 человек, еще 6 пострадали. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства.

По версии некоторых СМИ, эвакуационный выход из мини-отеля в Перми оказался закрыт. Уточняется, что отель расположен в подвале жилого дома. В причинах трагедии разбирается специальная комиссия.

