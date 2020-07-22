В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве скончались 14 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

По последней информации, всего в России зафиксировано 789 190 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 572 053. За весь период зарегистрировано 12 745 летальных исхода.

Ранее отмечалось, что Москва занимает 26-е место по количеству новых случаев коронавируса в РФ. Так, в столице число новых случаев инфицирования составляет 5,03 на 100 тысяч человек.

В Центре клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета указали, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину.