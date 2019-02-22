РАМТ отрицает информацию о рухнувших на людей декорациях

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В Российском академическом молодежном театре опровергли информацию о том, что на людей якобы упали декорации. Эти сведения не соответствуют действительности, подчеркнули РИА Новости в пресс-службе РАМТа.

Как уточнили в театре, один из сотрудников получил травму при монтировке. Его отправили в больницу на скорой помощи. По словам представителя пресс-службы, пока не известно, какие именно травмы получил пострадавший работник.

Ранее в экстренных службах города сообщили, что при падении декораций на сцене РАМТа пострадали два человека.